В Омской области осудили двух мужчин за изготовление наркотиков

Как мы сообщали ранее, в мае 2023 года 47-летний мужчина со своим 63-летним тестем договорились с неким магазином в интернете об изготовлении и продаже крупной партии наркотического средства. Для выполнения задуманного они приобрели оборудование, участок в Нижнеомском районе, а также получили инструкции по производству мефедрона. Родственникам удалось изготовить свыше 60 кг наркотиков, которые они реализовать не успели, так как были задержаны сотрудниками УФСБ России по Омской области.