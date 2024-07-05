В Омской области осудили двух мужчин за изготовление наркотиков

В Омской области двум родственникам вынесли приговор по статье о незаконном изготовлении и сбыте наркотических средств в особо крупных размерах. Речь идет об объеме более 60 кг наркотиков.
Как мы сообщали ранее, в мае 2023 года 47-летний мужчина со своим 63-летним тестем договорились с неким магазином в интернете об изготовлении и продаже крупной партии наркотического средства. Для выполнения задуманного они приобрели оборудование, участок в Нижнеомском районе, а также получили инструкции по производству мефедрона. Родственникам удалось изготовить свыше 60 кг наркотиков, которые они реализовать не успели, так как были задержаны сотрудниками УФСБ России по Омской области.
Суд признал мужчин виновными и вынес приговор. 47-летнему мужчине дали 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а его тестю назначили 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.