ДТП с участием двух большегрузов произошло на Кубани

На трассе Краснодар — Верхнебаканский произошло ДТП, унесшее жизни ребенка и водителя легкового автомобиля. Два зерновоза и две легковушки столкнулись ранним утром 5 июля, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) ГУ МВД России на Кубани.
В направлении Краснодара произошло серьезное ДТП, с участием пустого КамАЗа и КамАЗа с зерном, а также двух легковых машин, «Чери Тиго 4» и «Хендай Крета». В результате неудачного маневра водителя пустого КамАЗа грузовик выехал на полосу встречного движения, вызвав столкновение.
Зерновоз продолжил движение и столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком «Скания».
В результате аварии погиб водитель и девятилетний ребенка, ехавшие в легковом «Чери», водитель и пассажир «Хендая» получили травмы.
На месте происшествия ввели реверсивное движение для обеспечения проезда, одна из полос остается закрытой. Сотрудники ДПС продолжают работу по регулированию дорожного движения.