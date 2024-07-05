ДТП с участием двух большегрузов произошло на Кубани

В направлении Краснодара произошло серьезное ДТП, с участием пустого КамАЗа и КамАЗа с зерном, а также двух легковых машин, «Чери Тиго 4» и «Хендай Крета». В результате неудачного маневра водителя пустого КамАЗа грузовик выехал на полосу встречного движения, вызвав столкновение.