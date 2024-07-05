Замглавы Адмиралтейского района Петербурга задержан по подозрению во взятке

В настоящий момент его везут в управление СКР, сообщает 5 июля «Фонтанка».
«Ъ-СПб» писал, что накануне в кабинете у Комарова и по месту его жительства прошли обыски. По версии следствия, при благоустройстве сквера на Рижском проспекте в Петербурге были завышены цены на малые архитектурные формы, разницы в деньгах выводили на подконтрольные ИП.
В администрации Адмиралтейского района Комаров курирует в администрации Адмиралтейского района вопросы строительства, потребительского рынка, экономического развития, закупок, образования и здравоохранения.