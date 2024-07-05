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Замглавы Адмиралтейского района Петербурга задержан по подозрению во взятке

В Петербурге задержан заместитель главы администрации Адмиралтейского района Игорь Комаров. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В настоящий момент его везут в управление СКР, сообщает 5 июля «Фонтанка».

«Ъ-СПб» писал, что накануне в кабинете у Комарова и по месту его жительства прошли обыски. По версии следствия, при благоустройстве сквера на Рижском проспекте в Петербурге были завышены цены на малые архитектурные формы, разницы в деньгах выводили на подконтрольные ИП.

В администрации Адмиралтейского района Комаров курирует в администрации Адмиралтейского района вопросы строительства, потребительского рынка, экономического развития, закупок, образования и здравоохранения.

СК