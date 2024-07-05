Замглавы Адмиралтейского района Петербурга задержан по подозрению во взятке

«Ъ-СПб» писал, что накануне в кабинете у Комарова и по месту его жительства прошли обыски. По версии следствия, при благоустройстве сквера на Рижском проспекте в Петербурге были завышены цены на малые архитектурные формы, разницы в деньгах выводили на подконтрольные ИП.