Зафиксирован второй случай смерти от ботулизма после массового отравления

Причиной массового заражения стала фасоль, содержавшаяся в блюдах, которыми отравились потребители. Все пострадавшие ели салат «Лобио» от изготовителя ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») или салат с тунцом, яблоком и фасолью от «Гастропорта». Роспотребнадзор установил, что предприятие, на котором изготавливали этот полуфабрикат для салатов, находится в промышленной зоне рядом со свалкой отходов и работает в антисанитарных условиях. Кроме того, компания не предоставила документы о качестве и безопасности продукции, а также содержала цеха и оборудование в грязном состоянии.