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Развожаев призвал севастопольцев срочно укрыться

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал горожан и гостей срочно проследовать в укрытия.

Источник: РИА "Новости"

«Срочно примите меры безопасности! Займите места во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве», — призвал он в своем Telegram.

В Севастополе в пятницу в 10:19 была объявлена воздушная тревога. На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт. В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:

— ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом трансляцию федеральных каналов телевидения;

— предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Воздушная опасность снимается после сигнала военных. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.

Проезд по Крымскому мосту закрыт.