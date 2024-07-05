Развожаев призвал севастопольцев срочно укрыться

«Срочно примите меры безопасности! Займите места во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве», — призвал он в своем Telegram.
В Севастополе в пятницу в 10:19 была объявлена воздушная тревога. На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт. В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:
— ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом трансляцию федеральных каналов телевидения;
— предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Воздушная опасность снимается после сигнала военных. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.
Проезд по Крымскому мосту закрыт.