В Екатеринбурге школьница перевела мошенникам 330 тысяч, оформив на маму кредит

Неизвестные попросили школьницу отправить реквизиты банковской карты мамы. Якобы без этого заработать невозможно. Девочка поверила аферистам. Она отправила мамины деньги, а затем и вовсе оформила на нее кредит. По данному факту полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размер.