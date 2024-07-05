В Екатеринбурге школьница перевела мошенникам 330 тысяч, оформив на маму кредит

В Екатеринбурге мошенники обманули восьмиклассницу. Школьница отдала аферистам крупную сумму, которую взяла в кредит. Об этом сообщает пресс-служба УМВД города.
Накануне в полицию обратилась 47-летняя женщина. Она рассказала, что ее дочь стала жертвой мошенников. Они убедили девочку оформить займ и перевести 330 тысяч рублей на указанный счет.
— Школьница через мессенджер нашла канал, где предлагали заработок за просмотры видеоконтента, она написала администратору online-сервиса, чтобы получить денежные средства за просмотры, — рассказали подробности в УМВД России по Екатеринбургу.
Неизвестные попросили школьницу отправить реквизиты банковской карты мамы. Якобы без этого заработать невозможно. Девочка поверила аферистам. Она отправила мамины деньги, а затем и вовсе оформила на нее кредит. По данному факту полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размер.