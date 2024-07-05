Два человека погибли и пять ранены в страшной аварии под Воронежем

По предварительным данным, вчера, 4 июля, на 9 км автодороги «Обход Воронежа» столкнулись «Киа-Соренто», «Евраком-авто» и «ВАЗ-210740». Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Авария, произошедшую в 20:37, спровоцировал 55-летний мурманчанин, находившийся за рулем «Киа». При движении по второстепенной дороге он не уступил «Евраком-авто». Того в свою очередь отбросило на встречку, где он столкнулся с «Жигулями».
В результате ДТП погибли двое жителей ближнего зарубежья — 39-летний водитель и 31-летний пассажир «ВАЗа». Три пассажира «Жигулей», а также два пассажира «Евраком-авто», 18-летний и 43-летняя жители Воронежа, получили телесные повреждения, их на «скорой» увезли в больницу.