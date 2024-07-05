Два человека погибли и пять ранены в страшной аварии под Воронежем

Авария, произошедшую в 20:37, спровоцировал 55-летний мурманчанин, находившийся за рулем «Киа». При движении по второстепенной дороге он не уступил «Евраком-авто». Того в свою очередь отбросило на встречку, где он столкнулся с «Жигулями».