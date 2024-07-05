В Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти

БИШКЕК, 5 июл — РИА Новости. Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране, сообщили в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности.
«Была пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране путем организации массовых беспорядков, сопряженных с гибелью граждан», — говорится в пресс-релизе.
Группировка состояла из сторонников криминальной идеологии и религиозных фанатиков, уточнили в ведомстве.
Силовики задержали четырех граждан Киргизии, они находятся в СИЗО.
У подозреваемых обыскали дома и машины, в них нашли компоненты для самодельных бомб, оружие, боеприпасы, рации, бронежилеты, форменную одежду, дроны, экстремистскую литературу и другие запрещенные предметы.
В ведомстве уточнили, что расследование продолжается, пообещав позднее предоставить дополнительную информацию.