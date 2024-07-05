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В Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти

Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти.

Источник: Reuters

БИШКЕК, 5 июл — РИА Новости. Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране, сообщили в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности.

«Была пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране путем организации массовых беспорядков, сопряженных с гибелью граждан», — говорится в пресс-релизе.

Группировка состояла из сторонников криминальной идеологии и религиозных фанатиков, уточнили в ведомстве.

Силовики задержали четырех граждан Киргизии, они находятся в СИЗО.

У подозреваемых обыскали дома и машины, в них нашли компоненты для самодельных бомб, оружие, боеприпасы, рации, бронежилеты, форменную одежду, дроны, экстремистскую литературу и другие запрещенные предметы.

В ведомстве уточнили, что расследование продолжается, пообещав позднее предоставить дополнительную информацию.