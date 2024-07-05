Авиация РФ уничтожила военные цели над акваторией Черного моря

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Российская авиация уничтожает воздушные цели, выпущенные украинской стороной, над акваторией Черного моря вдали от Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Воздушная тревога была объявлена в городе около 10:55 мск.
«Авиация работает по уничтожению воздушных целей на значительном расстоянии от берега над акваторией. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал губернатор.
Развожаев попросил жителей и гостей города соблюдать меры безопасности, сохранять спокойствие, оставаться в безопасных местах или во временных укрытиях. По его словам, главное — нужно не находиться на открытом пространстве. Как добавил губернатор, основную опасность представляют осколки.