Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиация РФ уничтожила военные цели над акваторией Черного моря

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил жителей и гостей города сохранять спокойствие.

Источник: РИА "Новости"

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Российская авиация уничтожает воздушные цели, выпущенные украинской стороной, над акваторией Черного моря вдали от Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Воздушная тревога была объявлена в городе около 10:55 мск.

«Авиация работает по уничтожению воздушных целей на значительном расстоянии от берега над акваторией. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал губернатор.

Развожаев попросил жителей и гостей города соблюдать меры безопасности, сохранять спокойствие, оставаться в безопасных местах или во временных укрытиях. По его словам, главное — нужно не находиться на открытом пространстве. Как добавил губернатор, основную опасность представляют осколки.