Авиация РФ уничтожила военные цели над акваторией Черного моря

Развожаев попросил жителей и гостей города соблюдать меры безопасности, сохранять спокойствие, оставаться в безопасных местах или во временных укрытиях. По его словам, главное — нужно не находиться на открытом пространстве. Как добавил губернатор, основную опасность представляют осколки.