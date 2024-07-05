Попал в больницу в тяжелом состоянии: Что известно о гибели 24-летнего жителя Дзержинска от последствий ботулизма

В Дзержинске Нижегородской области зафиксирован второй смертельный случай после массового заражения ботулизмом. Напомним, первой жертвой смертельной отравы стал 21-летний студент из Костромы. Свой злополучный салат он заказал тоже в Нижегородской области, находясь в гостях у бабушки. Однако почувствовав первые признаки недомогания, вернулся в Кострому, где обратился за медицинской помощью. 25 июня он скончался прямо в больнице.
И вот теперь новая жертва — в Дзержинске умер 24-летний пациент с ботулизмом. Уже известно, что как и все остальные заразившиеся, он тоже заказывал салат в известной службе доставки.
— 28 июня в Дзержинске скончался пациент, который был госпитализирован с признаками ботулизма. Он попал в больницу 17 июня в крайне тяжелом состоянии — рассказали в региональном министерстве здравоохранения. — Смерть возникла по ряду причин, среди которых ботулизм есть, но эта инфекция не являлась первопричиной. Врачи приняли все необходимые меры, в том числе провели консультации с федеральными коллегами из НМИЦ.
Как видно из опубликованного в социальных сетях свидетельства о смерти, среди выявленных причин смерти действительно значится ботулизм. Однако в перечне он стоит на втором месте. Первую строчку занимают имеющиеся у него хронические заболевания.
Напомним, массовое заражение ботулизмом произошло в России в середине июня. Первые случаи были зафиксированы в Москве, спустя сутки — в Нижнем Новгороде и Казани. Общее число заразившихся составило больше 300 человек. Как оказалось, все они ели один и тот же готовый продукт из доставки. Сами блюда готовились в Москве, откуда в вакуумной упаковке поставлялись в Нижний Новгород.
— Пострадавшие граждане употребляли в пищу продукцию — «Салат лобио» изготовителя ООО «Локалкитчен», заказанную через сервис доставки «Самокат» (ООО «Умный ритейл»), — рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Все отравившиеся жаловались на головную боль, слабость, тошноту, рвоту, жажду и чувство замирания сердца. Многие оказались в реанимации. Сразу после массового отравления было возбуждено уголовное дело.