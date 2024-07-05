Попал в больницу в тяжелом состоянии: Что известно о гибели 24-летнего жителя Дзержинска от последствий ботулизма

Напомним, массовое заражение ботулизмом произошло в России в середине июня. Первые случаи были зафиксированы в Москве, спустя сутки — в Нижнем Новгороде и Казани. Общее число заразившихся составило больше 300 человек. Как оказалось, все они ели один и тот же готовый продукт из доставки. Сами блюда готовились в Москве, откуда в вакуумной упаковке поставлялись в Нижний Новгород.