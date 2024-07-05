В Краснодаре менеджер пункта выдачи заказов похитила 1,9 млн рублей

С заявлением о совершенном преступлении в полицию обратился руководитель пункта выдачи одной из торговых компаний в Юбилейном микрорайоне.



В ходе разбирательства выяснилось, что в организации выявлена недостача денежных средств за ранее проданные товары. Ущерб оценен на общую сумму 1,9 миллиона рублей.



Стражи порядка установили, что к исчезновению денег причастна экс-менеджер пункта выдачи — ранее не судимая 37-летняя местная жительница. Женщина призналась, что в онлайн приложении компании создала четыре фейковых аккаунта и на протяжении полугода неоднократно (более 200 раз) заказывала различные товары (мебель, посуду, одежду, детские товары, элементы декора и другое), после чего забирала их себе без оплаты.



Часть похищенного имущества была обнаружена по месту жительства предполагаемой злоумышленницы, остальное она продала третьим лицам. В качестве мотива преступления женщина указала свое желание открыть собственный бизнес — кондитерскую (кофейню), для чего ей и была необходима большая часть данных предметов, сообщили в УМВД России по городу Краснодару.



В отношении подозреваемой следователем возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ей грозит до десяти лет лишения свободы. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.