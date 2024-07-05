Кайрата Нуртаса арестовали на 15 суток

«Меньше месяца прошло, как вы были привлечены к административной ответственности и на вас был наложен штраф. Вы не оспаривали это постановление. На сегодняшний день оно вступило в силу. Вы в течение месяца повторно совершаете одно и то же правонарушение. Поэтому суду пришлось вынести такое постановление. В этой статье не предусмотрены штраф и примирение».