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Кайрата Нуртаса арестовали на 15 суток

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны вынес постановление, согласно которому казахстанского певца Кайрата Нуртаса арестовали на 15 суток за дебош на борту самолёта, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

В свою очередь, Кайрат Нуртас уточнил у суда, почему арест, а не штраф. Судья Улдана Сулейменова объяснила, что это его второе нарушение за месяц.

Учитывая примирение сторон, суд прекратил дело в отношении Кайрата Айдарбекова по статье 73 части 1−1 КоАП («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), но признал его виновным по статье 434 части 2 КоАП («Мелкое хулиганство, совершенное повторно в течение года»), а также назначил ему 15 суток ареста. Срок ареста учитывается с 4 июля 2024 года.

Судья объяснила постановление.

«Меньше месяца прошло, как вы были привлечены к административной ответственности и на вас был наложен штраф. Вы не оспаривали это постановление. На сегодняшний день оно вступило в силу. Вы в течение месяца повторно совершаете одно и то же правонарушение. Поэтому суду пришлось вынести такое постановление. В этой статье не предусмотрены штраф и примирение».

пояснила судья.

Отметим, в отношении певца Кайрата Нуртаса зарегистрировали досудебное расследование по статье «Хулиганство, совершенное на борту воздушного судна». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ, ограничения и даже лишения свободы сроком до 5 лет.

Судебный процесс проходил в онлайн-режиме. В настоящее время артист находится в спецприёмнике в Шымкенте.

Прокурор запросил 15 суток ареста для Кайрата Нуртаса. Во время рассмотрения дела в отношении казахстанского певца стало известно, что артист также подал заявление и дело рассмотрят уже сегодня в суде Алматы.