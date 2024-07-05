Расплавился потолок: что известно о пожаре под Ростовом, в котором сгорели 10 домов

В Аксайском районе Ростовской области 5 июля произошел крупный пожар. В поселке Золотой Колос вспыхнули десять частных домов. Чтобы справиться с огнем, оперативные службы подключали даже авиацию. Рассказываем, что известно о ЧП к этому моменту.
РАБОТАЛИ ДВАДЦАТЬ СПЕЦМАШИН.
Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы в первой половине дня. На место сразу прибыли огнеборцы. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, к работе подключили больше 70 спасателей, а 20 спецмашин. Позже задействовали вертолет.
— Было сделано четыре сброса воды, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
В результате почти полностью были уничтожены три дома и семь некапитальных построек. При этом, как рассказал источник «КП-Ростов-на-Дону», в последних также могли жить люди.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
ОГОНЬ БЫСТРО ПЕРЕКИДЫВАЛСЯ С ДОМА НА ДОМ.
По предварительным данным МЧС, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки.
Источник пояснил, что люди не сразу заметили проблему, поскольку провода были спрятаны под натяжным потолком. Когда искры посыпались на конструкцию, она начала плавиться. Раскаленные куски потолка упали на мебель. Огонь быстро охватил весь дом. Из-за плотности застройки пламя начало распространилось на другие строения.
МЧС показало видео с места пожара. Судя по кадрам, люди получили серьезный материальный ущерб. От большинства домов остались лишь обугленные стены.
Ситуацию с пожаром в Ростовской области прокомментировал губернатор Василий Голубев.
«ПОЖАР ЛОКАЛИЗОВАН».
В 11.36 в региональном управлении МЧС сообщили, что пожар был локализован на площади 5000 квадратных метров.
Позже, в 12.30, Василий Голубев рассказал, что возгорание полностью ликвидировано.
— Начаты работы по формированию списка граждан, чье имущество пострадало от огня, — для оказания помощи, — прокомментировал глава региона.