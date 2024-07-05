Расплавился потолок: что известно о пожаре под Ростовом, в котором сгорели 10 домов

Источник пояснил, что люди не сразу заметили проблему, поскольку провода были спрятаны под натяжным потолком. Когда искры посыпались на конструкцию, она начала плавиться. Раскаленные куски потолка упали на мебель. Огонь быстро охватил весь дом. Из-за плотности застройки пламя начало распространилось на другие строения.