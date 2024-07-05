В пятницу, 5 июля, в Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Внимание всем! Воздушная тревога!», — написал градоначальник.
Напомним, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение появилось в 10.19. Отмечалось, что морской и наземный общественный транспорт прекращает движение. В МЧС призвали жителей действовать уверенно и без паники. В 11.23 Развожаев сообщил, что авиация уничтожает воздушные цели над Черным морем на значительном расстоянии от Севастополя. В 11.54 объявили отбой.