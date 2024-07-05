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В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу второй раз за день 5 июля.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 5 июля, в Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!», — написал градоначальник.

Напомним, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение появилось в 10.19. Отмечалось, что морской и наземный общественный транспорт прекращает движение. В МЧС призвали жителей действовать уверенно и без паники. В 11.23 Развожаев сообщил, что авиация уничтожает воздушные цели над Черным морем на значительном расстоянии от Севастополя. В 11.54 объявили отбой.