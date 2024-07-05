Прокурор попросил по шесть лет колонии для режиссера и драматурга Беркович и Петрийчук

«В ходе прений сторон прокурор попросил признать обеих подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и назначить каждой наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в колонии общего режима и лишения права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок 4 года», — сказала говорится в сообщении.
Прокурор попросил также зачесть в срок отбывания наказания время их задержания и содержания под стражей с 4 мая 2023 года из расчета 1 день за 1 день.
Заседания проходят во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме. Прения продолжатся 8 июля, ожидаются выступления Петрийчук, Беркович и ее адвокатов.
В отношении Беркович и Петрийчук возбуждено дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Причиной для возбуждения дела стал поставленный Беркович спектакль «Финист — Ясный сокол» о женщинах, которые знакомились в соцсетях с представителями радикального ислама. Сценарий к спектаклю написала Петрийчук.