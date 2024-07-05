Прокурор попросил по шесть лет колонии для режиссера и драматурга Беркович и Петрийчук

«В ходе прений сторон прокурор попросил признать обеих подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и назначить каждой наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в колонии общего режима и лишения права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок 4 года», — сказала говорится в сообщении.