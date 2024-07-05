Что известно о ситуации в Приморско-Ахтарске после атаки дронов 5 июля

Кроме того, нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города. На данный момент около 29 тысяч жителей района остаются без энергоснабжения. в том числе 19 социально-значимых объектов. 15 аварийных бригад из 75 человек и 16 единиц техники проводят необходимые восстановительные работы.