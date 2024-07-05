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Что известно о ситуации в Приморско-Ахтарске после атаки дронов 5 июля

В Приморско-Ахтарске 21 человека переселили в пункт временного размещения. Ночью город атаковали беспилотники.

Источник: Кубань-СПАС — Telegram

В результате произошедшего поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.

Напомним, ночью 5 июля киевский режим предпринял очередную попытку атаковать с помощью БПЛА гражданские объекты на территории Приморско-Ахтарска. В результате атаки дронов поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов эвакуировали.

— В пункте временного размещения, который организовали на базе местного спорткомплекса, сейчас находится 21 человек. Всем предоставили воду и горячее питание, обустроили места для ночлега, — сказано в сообщении.

Кроме того, нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города. На данный момент около 29 тысяч жителей района остаются без энергоснабжения. в том числе 19 социально-значимых объектов. 15 аварийных бригад из 75 человек и 16 единиц техники проводят необходимые восстановительные работы.

Как раннее сообщало информагентство, следственный комитет России возбудил уголовное производство по факту атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. В результате произошедшего погиб ребенок, еще пять человек находятся в больнице.