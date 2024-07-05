Полковник Ходаренок: продолжение вооруженной борьбы для Украины бесперспективно

~А для решения задачи гипотетического выхода на границы 1991 года Вооруженным силам Украины надо иметь 5−7 полноценных общевойсковых армий.~ Даже если в Киеве будет принято решение об их формировании, то раньше чем через полгода они в составе ВСУ не появятся. И это, заметим, при бесперебойном поступлении от Запада соответствующих объемов вооружения и военной техники. Но самая главная проблема для ВСУ при формировании подобных объединений будет кадровая. Ведь надо найти сотни отменно подготовленных офицеров для укомплектования только органов управления — штабов (главным образом оперативных отделов).