ВС РФ за неделю уничтожили восемь самолетов и один вертолет ВСУ

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю уничтожили пять самолетов и один вертолет ВСУ на аэродромах базирования. Два самолета также были повреждены на аэродромах, а еще три были сбиты силами ПВО, сообщили в Минобороны РФ.