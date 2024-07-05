ВС РФ за неделю уничтожили восемь самолетов и один вертолет ВСУ

«Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито: два самолета МиГ-29 и один Су-27 Воздушных сил Украины. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены пять самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены два самолета Су-27 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что силы ПВО за неделю также перехватили 5 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет Storm Shadow, 7 управляемых авиабомб Hammer, 1 противорадиолокационную ракету HARM, 42 реактивных снаряда HIMARS и Vampire и 451 беспилотник.
Всего с начала спецоперации, добавили в Минобороны, уничтожены 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1 364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники.