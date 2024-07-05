Российские войска нанесли 23 групповых удара по ВСУ за неделю

Группировка «Центр» освободила три населенные пункта в ДНР: Шумы, Новоалександровку и Новопокровское. Кроме того, российские подразделения нанесли поражение трем механизированным и двум пехотным соединениям ВСУ и двум бригадам теробороны, отразили 38 контратак. Украинская армия потеряла в этих боях почти три тысячи человек, пять танков, 12 боевых бронемашин, в том числе Bradley, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии.