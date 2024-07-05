В Самарской области сгорело 40 гектаров пшеничного поля

Пожар произошел в районе с. Березки. Огонь охватил три участка и в итоге распространился на 40 гектаров.
На месте возгорания работали пожарные-спасатели территориального ПСО 49. Пожар ликвидировали в 14:41.
В Кошкинском районе Самарской области горело пшеничное поле. Об этом сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.
Пожар произошел в районе с. Березки. Огонь охватил три участка и в итоге распространился на 40 гектаров.
На месте возгорания работали пожарные-спасатели территориального ПСО 49. Пожар ликвидировали в 14:41.