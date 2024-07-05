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В Самарской области сгорело 40 гектаров пшеничного поля

В Кошкинском районе Самарской области горело пшеничное поле. Об этом сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Пожар произошел в районе с. Березки. Огонь охватил три участка и в итоге распространился на 40 гектаров.

На месте возгорания работали пожарные-спасатели территориального ПСО 49. Пожар ликвидировали в 14:41.

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