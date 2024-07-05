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В аэропорту Казани самолет столкнулся с буксиром-толкачом

У судна поврежден фюзеляж.

Источник: Татарская транспортная прокуратура

В аэропорту Казани самолет столкнулся с буксиром-толкачом. Обстоятельства происшествия проверит Татарская транспортная прокуратура.

По предварительной информации, днем 5 июля самолет сообщением Казань-Анталья при маневрировании по технической причине столкнулся с буксиром-толкачом. Воздушное судно получило повреждение фюзеляжа. Никто не пострадал.

Пассажиры полетят в Турцию на резервном самолете. Вылет запланирован не ранее 16.30, сообщает надзорное ведомство.

Ранее самолет Казань-Тобольск-Екатеринбург после приземления съехал с полосы.