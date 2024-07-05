Очередное ДТП с автобусом произошло в Алматы: есть пострадавшие

Напомним, что это вторая за 10 дней крупная авария в Алматы с участием автобуса. 26 июня водитель Kia, пересекая улицу Макатаева, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута, который после врезался в магазин. В результате ДТП погиб один пассажир, более 20 пострадали. Вечером того же дня в ДП Алматы заявили о задержании водителя, которая спровоцировала ДТП. 29 июня стало известно, что Анель Сартаеву арестовали на два месяца. По словам ее адвоката Каната Альсеитова, женщине было отказано в залоге и ее поместили в СИЗО на время следствия. Но позднее, 2 июля, адвокат сообщил, что его подзащитной изменили меру пресечения.