СК возбудил дело после отравления водопроводной водой в Приморье

Прокуратура Приморья ранее информировала, что 18 человек, среди которых 11 детей, с признаками пищевого отравления обратились в Спасскую городскую больницу. По данным надзорного ведомства, жители отравились с 4 по 5 июля. Возможной причиной могло стать употребление водопроводной воды, не отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям. Органы Роспотребнадзора проводят расследование, взяты пробы воды. Прокуратура начала проверку. Администрация округа приняла решение о введении режима повышенной готовности на территории муниципалитета. Организован подвоз воды.