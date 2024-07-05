СК возбудил дело после отравления водопроводной водой в Приморье

Прокуратура Приморья ранее информировала, что 18 человек, среди которых 11 детей, с признаками пищевого отравления обратились в Спасскую городскую больницу. По данным надзорного ведомства, жители отравились с 4 по 5 июля. Возможной причиной могло стать употребление водопроводной воды, не отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям. Органы Роспотребнадзора проводят расследование, взяты пробы воды. Прокуратура начала проверку. Администрация округа приняла решение о введении режима повышенной готовности на территории муниципалитета. Организован подвоз воды.
«Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по сообщению в средствах массовой информации об отравлении 18 жителей Спасска-Дальнего водой по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — сообщает следственное управление в своем Telegram-канале.
По версии следствия, сотрудники унитарного предприятия, ответственного за подачу питьевой воды, «не произвели контроль за показателями и продолжили подавать воду, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим нормативам».
Ранее глава Спасска-Дальнего Олег Митрофанов сообщил в своем Telegram-канале, что в больнице находятся 17 человек, 11 из них дети. Состояние всех удовлетворительное, всем оказывается необходимое лечение.
Представитель регионального управления Роспотребнадзора сообщил агентству, что специалисты проводят лабораторный контроль качества питьевой воды источников водоснабжения и в разводящей сети жилых домов, а также социальных учреждений микрорайона, откуда обратились пострадавшие. Проводятся противоэпидемические мероприятия.