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Элитный ресторан загорелся в Астане

Огнеборцы ДЧС Астаны тушат загорание летнего кафе возле ресторана «Кувшин» в Алматинском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Источник: Baigenews

«В 16:02 в р. Алматы, пр Б. Момышулы 2»Б«, возле ресторана Кувшин произошел пожар в летнем кафе».

говорится в сообщении.

В настоящее время на месте пожара работают 3 единицы техники и 15 человек личного состава ДЧС.

Пожар локализован в 16.14.

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