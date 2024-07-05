Элитный ресторан загорелся в Астане

«В 16:02 в р. Алматы, пр Б. Момышулы 2»Б«, возле ресторана Кувшин произошел пожар в летнем кафе».
В настоящее время на месте пожара работают 3 единицы техники и 15 человек личного состава ДЧС.
Пожар локализован в 16.14.
Огнеборцы ДЧС Астаны тушат загорание летнего кафе возле ресторана «Кувшин» в Алматинском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
«В 16:02 в р. Алматы, пр Б. Момышулы 2»Б«, возле ресторана Кувшин произошел пожар в летнем кафе».
В настоящее время на месте пожара работают 3 единицы техники и 15 человек личного состава ДЧС.
Пожар локализован в 16.14.