ФСБ задержала начальника отдела миграции в Самаре

Деньги предназначались за то, чтоб силовики не мешали бизнесменам использовать труд иностранных граждан в сфере общественного питания без необходимых документов. Пока силовики насчитали 340 тыс. рублей. Но не исключено, что эпизодов могло быть больше. Задержали Князева и Абзибарова при получении очередного «транша» — 60 тыс. рублей.