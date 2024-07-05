Гражданин Китая попытался вывезти из Кольцово 20 роутеров

«Через “зеленый коридор” можно перемещать только товары для личного пользования. Все, что ввозится или вывозится для работы или любой другой деятельности, связанной с получением выгоды, необходимо декларировать в соответствии с законодательством», — рассказал начальник пассажирского таможенного поста аэропорта Кольцово Сергей Боровик.