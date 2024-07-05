Гражданин Китая попытался вывезти из Кольцово 20 роутеров

Как рассказал гражданин Китая инспекторам, он искал потенциальных клиентов для маршрутизаторов и не знал о необходимости декларирования.
«Через “зеленый коридор” можно перемещать только товары для личного пользования. Все, что ввозится или вывозится для работы или любой другой деятельности, связанной с получением выгоды, необходимо декларировать в соответствии с законодательством», — рассказал начальник пассажирского таможенного поста аэропорта Кольцово Сергей Боровик.
Отмечается, что таможенники возбудили дело об административном правонарушении. Пассажиру грозит штраф и конфискация партии.
Ранее в Кольцово задержали гражданина Китая, который пытался вывезти 120 незадекларированных бюстгальтеров. Вес партии составил 14 кг.