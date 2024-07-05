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Гражданин Китая попытался вывезти из Кольцово 20 роутеров

В аэропорту Кольцово сотрудники таможни обнаружили в багаже пассажира рейса Екатеринбург — Китай 20 незадекларированных роутеров весом 11 кг, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Источник: Пресс-служба Уральского таможенного управления

Как рассказал гражданин Китая инспекторам, он искал потенциальных клиентов для маршрутизаторов и не знал о необходимости декларирования.

«Через “зеленый коридор” можно перемещать только товары для личного пользования. Все, что ввозится или вывозится для работы или любой другой деятельности, связанной с получением выгоды, необходимо декларировать в соответствии с законодательством», — рассказал начальник пассажирского таможенного поста аэропорта Кольцово Сергей Боровик.

Отмечается, что таможенники возбудили дело об административном правонарушении. Пассажиру грозит штраф и конфискация партии.

Ранее в Кольцово задержали гражданина Китая, который пытался вывезти 120 незадекларированных бюстгальтеров. Вес партии составил 14 кг.

таможня