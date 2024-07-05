Умерла народная артистка СССР, скрипачка Лиана Исакадзе

За свою жизнь скрипачка неоднократно становилась лауреатом премий и наград. Первую награду она получила в Париже в 1965 году на международном конкурсе скрипачей и пианистов, а в 1961 году стала лауреатом музыкантов-исполнителей в Москве. Была заслуженной артисткой Грузинской ССР, в 1988-м получила звание народной артистки Советского Союза. Была почетным гражданином Грузии.