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На Лазурном берегу Франции задержали членов украинской ОПГ, пишут СМИ

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Три члена украинской ОПГ «Залютинские» были задержаны в районе Лазурного берега в ходе совместной операции Национальной жандармерии Франции, Европола и украинских властей, сообщает газета Figaro со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник: © РИА Новости

Полиция департамента Приморские Альпы задержала предполагаемого главаря банды, а также двух других членов, причастных к серии краж со взломом и угонов автомобилей. В ходе задержания правоохранители изъяли 16 тысяч евро наличными, сканер частот для перехвата полицейских сообщений и бинокль ночного видения. Задержанных подозревают в краже в составе криминальной группы и в преступном сговоре.

По сообщению издания, члены банды переехали во Францию в 2022 году после начала конфликта на Украине. ОПГ «Залютинские» сформировалась в 2014 году в районе Харькова на Украине и подозревалась в вымогательстве, покушении на убийство, угоне автомобилей и краже.