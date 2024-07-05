На Лазурном берегу Франции задержали членов украинской ОПГ, пишут СМИ

Полиция департамента Приморские Альпы задержала предполагаемого главаря банды, а также двух других членов, причастных к серии краж со взломом и угонов автомобилей. В ходе задержания правоохранители изъяли 16 тысяч евро наличными, сканер частот для перехвата полицейских сообщений и бинокль ночного видения. Задержанных подозревают в краже в составе криминальной группы и в преступном сговоре.
По сообщению издания, члены банды переехали во Францию в 2022 году после начала конфликта на Украине. ОПГ «Залютинские» сформировалась в 2014 году в районе Харькова на Украине и подозревалась в вымогательстве, покушении на убийство, угоне автомобилей и краже.