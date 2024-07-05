Свердловский экс-депутат Мерзляков, осужденный за взятку, останется в колонии

Известно, что в период с 2019 по 2021 год Мерзляков был председателем аукционной комиссии. Он договаривался о результатах аукционов за взятки. Мужчина включал в условия контрактов невыгодные и трудновыполнимые условия, поэтому другие компании не могли участвовать в аукционе, и побеждала организация, у которой были с осужденным договоренности. За это мужчина получил более миллиона рублей.