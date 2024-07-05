Свердловский экс-депутат Мерзляков, осужденный за взятку, останется в колонии

Красноуфимский районный суд в апреле 2024 года признал виновным в четырех преступлениях экс-депатута и экс-директора МУП «Энергосервис» Андрея Мерзлякова. Его признали виновным в трех преступлениях по пункту «в» пятой части статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Также в одном преступлении по шестой части статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».
Осужденный и его адвокат обжаловали приговор Красноуфимского районного суда в вышестоящей инстанции. Также прокуратура направила представление о признании смягчающих обстоятельств, а также, соответственно, и о смягчении наказания. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
— Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, изучив доводы апелляционных жалоб и апелляционного представления, оставил квалификацию преступлений и наказание Мерзлякову без изменений, — поделились в суде.
Известно, что в период с 2019 по 2021 год Мерзляков был председателем аукционной комиссии. Он договаривался о результатах аукционов за взятки. Мужчина включал в условия контрактов невыгодные и трудновыполнимые условия, поэтому другие компании не могли участвовать в аукционе, и побеждала организация, у которой были с осужденным договоренности. За это мужчина получил более миллиона рублей.
Экс-депутату назначили наказание в виде 10 лет и шести месяцев колонии строго режима и штраф в пятикратном размере взятки, 5 миллионов и 75 тысяч рублей. Также мужчину лишили права заниматься госдолжности в течение 10 лет.