Жители Ростова-на-Дону предотвратили «похищение»

«В ходе проведения полицейскими проверки, факт похищения не подтвердился. Сотрудники полиции установили, что компания друзей — двое молодых людей 19 и 24 лет, а также 20-летняя девушка каталась по городу на автомобиле, в это время последняя захотела проехаться в багажном отсеке транспортного средства», — сказал он.