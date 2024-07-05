Жители Ростова-на-Дону предотвратили «похищение»

По его словам, в полицию поступила информация о похищении ребенка в Советском районе Ростова-на-Дону. Заявитель рассказал, что выполнял монтажные работы в одном из домов и увидел, как двое неизвестных поместили мальчика в багажник автомобиля, а после скрылись.
«В ходе проведения полицейскими проверки, факт похищения не подтвердился. Сотрудники полиции установили, что компания друзей — двое молодых людей 19 и 24 лет, а также 20-летняя девушка каталась по городу на автомобиле, в это время последняя захотела проехаться в багажном отсеке транспортного средства», — сказал он.
Полицейские опросили ростовчан и провели с ними профилактическую беседу, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.