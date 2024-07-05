Крупный пожар в Аксайском районе Ростовской области полностью потушили

Напомним, вызов на место происшествия поступил около 9:21 утра 5 июля. Сначала в тушении задействовали 45 человек и 13 единиц техники, но через время силы и средства увеличили до 70 человек и 20 единиц техники. Также применили вертолет Ми-8 МЧС России.