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Крупный пожар в Аксайском районе Ростовской области полностью потушили

Тушение в поселке Золотой Колос Ростовской области завершено.

Источник: Комсомольская правда

Пожар в поселке Золотой Колос Ростовской области полностью потушили. Информация об этом поступила от пресс-службы ГУ МЧС России по донскому региону.

Напомним, вызов на место происшествия поступил около 9:21 утра 5 июля. Сначала в тушении задействовали 45 человек и 13 единиц техники, но через время силы и средства увеличили до 70 человек и 20 единиц техники. Также применили вертолет Ми-8 МЧС России.

Открытое горение было ликвидировано в 12:13 на площади в 5 тысяч кв. метров, в 12:30 все потушили.

Известно, что пламенем оказались повреждены три жилых дома и семь хозяйственных построек. Предварительная причина случившегося — замыкание электропроводки в одном из домов.

МЧС