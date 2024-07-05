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В Самаркандской области Nexia сбила семилетнего мальчика. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В сети распространилось видео, на котором автомобиль Nexia сбил мальчика, переходившего дорогу. ДТП произошло в Самаркандском районе, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Трагичное ДТП попало на камеры видеонаблюдения.

В областном УВД сообщили, что ДТП произошло 3 июля на улице Уста Умара Джуракулова. Ребенка экстренно доставили в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, мальчика не удалось спасти.

За последнее время это не единственный известный случай, в котором ребенок попал под колеса автомобиля. Напомним, что в Навоийской области водитель BYD сбил второклассницу, а автомобиль, следовавший за электрокаром, переехал упавшего ребенка. Девочка погибла на месте.