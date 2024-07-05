В Самаркандской области Nexia сбила семилетнего мальчика. Видео

За последнее время это не единственный известный случай, в котором ребенок попал под колеса автомобиля. Напомним, что в Навоийской области водитель BYD сбил второклассницу, а автомобиль, следовавший за электрокаром, переехал упавшего ребенка. Девочка погибла на месте.