В Самаркандской области Nexia сбила семилетнего мальчика. Видео

Трагичное ДТП попало на камеры видеонаблюдения.
В областном УВД сообщили, что ДТП произошло 3 июля на улице Уста Умара Джуракулова. Ребенка экстренно доставили в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, мальчика не удалось спасти.
За последнее время это не единственный известный случай, в котором ребенок попал под колеса автомобиля. Напомним, что в Навоийской области водитель BYD сбил второклассницу, а автомобиль, следовавший за электрокаром, переехал упавшего ребенка. Девочка погибла на месте.