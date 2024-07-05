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Эпидемиолог оценил вероятность вспышки ботулизма в России

Вспышка уже унесла жизни двух молодых людей.

Источник: РИА "Новости"

В России ситуация со вспышкой ботулизма по статистическим показателям оценивается как «хорошая», сообщил NEWS.ru заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии, доктор медицинских наук Владимир Никифоров.

Даже в развитых, то есть недружественных странах, у американцев летальность от ботулизма составляет порядка 2%, меньше у них не бывает. Предположим, мы еще двух человек даже если потеряем, это будут очень хорошие показатели.

Владимир Никифоров
заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии, доктор медицинских наук

Инфекционист указал, что официально было госпитализировано 350 человек. По его словам, в «американских условиях» при таком количестве инфицированных могло бы умереть семь человек, тогда как в России зафиксировано лишь два летальных исхода, и «никто явно умирать не собирается».

В Москве пока нет кандидатов на летальные исходы, ни о ком в столице из госпитализированных такого сказать нельзя. Что происходит у коллег в Казани и в Нижнем Новгороде, я не в курсе. Но думаю, если бы ситуация была плохой, мне бы позвонили, как координатору.

Владимир Никифоров
заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии, доктор медицинских наук

Напомним, в России зарегистрировано два случая смерти от ботулизма после отравления готовой едой.

24 июня скончался 21-летний житель Костромы, заразившийся ботулизмом в Нижнем Новгороде, где он съел салат лобио. Молодой человек почувствовал себя плохо, но не обратился к врачу сразу.

После возвращения в Кострому он вызвал скорую помощь и был отправлен в областную больницу, где ему ввели антитоксическую сыворотку. Несмотря на нахождение на аппарате ИВЛ, спасти его не удалось. В пресс-службе администрации Костромы сообщили, что одной из причин смерти стало позднее обращение за медицинской помощью.

О втором случае смерти стало известно 5 июля. 24-летний пациент, госпитализированный 17 июня с симптомами ботулизма, скончался 28 июня. В Минздраве Нижегородской области уточнили, что ботулизм был одной из причин смерти, но не основной. Точная причина смерти не была разглашена.

Вспышка ботулизма в России началась в середине июня. Массовые случаи отравления готовой едой зарегистрированы в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани. По данным Роспотребнадзора, источником заражения оказался салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке, произведенный компаниями «Локалкитчен» (юрлицо «Кухни на районе») и «Савон-К».

По информации телеграм-канала «112», на начало июля число пострадавших достигло 410 человек, 54 из которых остаются в больницах. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

Нина Лютикова