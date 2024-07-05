Эпидемиолог оценил вероятность вспышки ботулизма в России

В Москве пока нет кандидатов на летальные исходы, ни о ком в столице из госпитализированных такого сказать нельзя. Что происходит у коллег в Казани и в Нижнем Новгороде, я не в курсе. Но думаю, если бы ситуация была плохой, мне бы позвонили, как координатору.