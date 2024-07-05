Эпидемиолог оценил вероятность вспышки ботулизма в России

В России ситуация со вспышкой ботулизма по статистическим показателям оценивается как «хорошая», сообщил NEWS.ru заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии, доктор медицинских наук Владимир Никифоров.
Даже в развитых, то есть недружественных странах, у американцев летальность от ботулизма составляет порядка 2%, меньше у них не бывает. Предположим, мы еще двух человек даже если потеряем, это будут очень хорошие показатели.
Инфекционист указал, что официально было госпитализировано 350 человек. По его словам, в «американских условиях» при таком количестве инфицированных могло бы умереть семь человек, тогда как в России зафиксировано лишь два летальных исхода, и «никто явно умирать не собирается».
В Москве пока нет кандидатов на летальные исходы, ни о ком в столице из госпитализированных такого сказать нельзя. Что происходит у коллег в Казани и в Нижнем Новгороде, я не в курсе. Но думаю, если бы ситуация была плохой, мне бы позвонили, как координатору.
Напомним, в России зарегистрировано два случая смерти от ботулизма после отравления готовой едой.
24 июня скончался 21-летний житель Костромы, заразившийся ботулизмом в Нижнем Новгороде, где он съел салат лобио. Молодой человек почувствовал себя плохо, но не обратился к врачу сразу.
После возвращения в Кострому он вызвал скорую помощь и был отправлен в областную больницу, где ему ввели антитоксическую сыворотку. Несмотря на нахождение на аппарате ИВЛ, спасти его не удалось. В пресс-службе администрации Костромы сообщили, что одной из причин смерти стало позднее обращение за медицинской помощью.
О втором случае смерти стало известно 5 июля. 24-летний пациент, госпитализированный 17 июня с симптомами ботулизма, скончался 28 июня. В Минздраве Нижегородской области уточнили, что ботулизм был одной из причин смерти, но не основной. Точная причина смерти не была разглашена.
По информации телеграм-канала «112», на начало июля число пострадавших достигло 410 человек, 54 из которых остаются в больницах. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).
Нина Лютикова