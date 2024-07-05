В Омске школьница погибла, занимаясь на турнике во дворе дома

В микрорайоне Кузьминки на Левобережье во дворе дома 5 июля погиб ребёнок. Как сообщили в прокуратуре, 9-летняя девочка делала упражнения на турнике во дворе дома, ударилась головой об опору и упала на землю. Травма оказалась смертельной, девочка скончалась на месте.