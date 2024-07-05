В Омске школьница погибла, занимаясь на турнике во дворе дома

В микрорайоне Кузьминки на Левобережье во дворе дома 5 июля погиб ребёнок. Как сообщили в прокуратуре, 9-летняя девочка делала упражнения на турнике во дворе дома, ударилась головой об опору и упала на землю. Травма оказалась смертельной, девочка скончалась на месте.
По данному факту прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей. На место ЧП приехал прокурор Кировского округа Константин Демьяненко.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи провели осмотр места происшествия, были опрошены очевидцы трагедии. Будут выясняться причины, вследствие которых девочка получила смертельную травму, оценка будет дана действиям работников организации, которая обслуживает спортивную площадку.
Прокуратура взяла ход расследования уголовного дела на контроль.