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В озере под Воронежем утонул мужчина

С начала сезона в водоемах Воронежской области погибли 14 человек, в том числе двое детей.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские водолазы 4 июля достали из озера Большое в Семилуках тело мужчины. В ГУ МЧС региона сообщили, что мужчина купался в необорудованном месте, с нарушением правил безопасности, что и привело к трагедии.

Всего с начала летнего сезона в регионе в водоемах утонуло 14 человек, среди которых двое детей.

Спасатели напоминают, что купаться можно только на официальных пляжах, которые прошли необходимую проверку, где спланировано дежурство спасателей и медиков! Запрещается заходить в воду в незнакомом месте, а также заплывать за ограждения.

МЧС