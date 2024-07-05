В озере под Воронежем утонул мужчина

Воронежские водолазы 4 июля достали из озера Большое в Семилуках тело мужчины. В ГУ МЧС региона сообщили, что мужчина купался в необорудованном месте, с нарушением правил безопасности, что и привело к трагедии.
Всего с начала летнего сезона в регионе в водоемах утонуло 14 человек, среди которых двое детей.
Спасатели напоминают, что купаться можно только на официальных пляжах, которые прошли необходимую проверку, где спланировано дежурство спасателей и медиков! Запрещается заходить в воду в незнакомом месте, а также заплывать за ограждения.