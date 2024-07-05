«Только держись, дедуля!»: в крымском лесу несколько дней искали пропавшего пенсионера

«Поиск дедушки был очень сложен. Невероятно сложный рельеф и выскакивающие на пути кабаны со своим выводком. Хорошо, что был свисток с собой. Мы все устали, оборудование едва успевали заряжать… И как молитву повторяли: еще немного, еще чуть-чуть, ты только держись, дедуля!», — рассказали в «Лиза Алерт».