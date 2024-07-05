«Только держись, дедуля!»: в крымском лесу несколько дней искали пропавшего пенсионера

Шесть дней искали в Крыму 71-летнего жителя Симферополя, который рано утром, взяв телефон, ушел из дома и… не вернулся. Пожилой мужчина словно растворился в воздухе — на звонки не отвечал и никак не давал о себе звать. Когда поиски не принесли результат, в работу включились волонтеры «Лиза Алерт».
В поисковой организации рассказали, что на третий день Михаилу Викторовичу удалось дозвониться родным. Он рассказал, что находится в поле. Машин и людей рядом нет.
«Вы знаете сколько полей вокруг Симферополя? В этот момент открываешь карту и начинаешь смотреть на это немыслимо большое поле для деятельности», — рассказали в «Лиза Алерт».
Круг поисков сузился, когда с волонтерами связался турист, встретивший Михаила Викторовича в лесу — накормил, напоил и попытался отвести к леснику. Но сил у пенсионера уже не было, и он согласился ждать помощи в окружении сосен. Правда, когда прибыли волонтеры, на месте пенсионера уже не было.
«Поиск дедушки был очень сложен. Невероятно сложный рельеф и выскакивающие на пути кабаны со своим выводком. Хорошо, что был свисток с собой. Мы все устали, оборудование едва успевали заряжать… И как молитву повторяли: еще немного, еще чуть-чуть, ты только держись, дедуля!», — рассказали в «Лиза Алерт».
По горам да лесам волонтеры прошли почти три тысячи километров, когда получили долгожданное известие — «Найден. Жив». Живым и невредимым пенсионера нашли егери Партизанского лесничества.