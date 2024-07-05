Пешеход попал под колеса легковушки в Бресте

По предварительной информации, в 11.20 70-летняя брестчанка на Volkswagen двигалась по ул. Лейтенанта Рябцева. Вблизи дома № 108, проехав на запрещающий сигнал светофора, она совершила наезд на 32-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход госпитализирована. Проводится проверка.
Уважаемые водители, за невыполнение требований сигналов, указаний светофоров или регулировщика предусмотрено наложение штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин. Во избежание ДТП всем участникам дорожного движения следует неукоснительно соблюдать ПДД, быть предельно внимательными и осторожными на дороге.