США отменили военные учения с Грузией на время пересмотра отношений

«30 мая США начали полный пересмотр двустороннего сотрудничества с Грузией. Решение отложить Noble Partner было принято из-за ложных обвинений, выдвинутых грузинским правительством в адрес США и других западных стран, в нажиме на Грузию с целью открытия второго фронта против России для снижения давления на Украину, а также в участии в двух попытках переворота против правящей партии», — говорится в заявлении ведомства.