США отменили военные учения с Грузией на время пересмотра отношений

«30 мая США начали полный пересмотр двустороннего сотрудничества с Грузией. Решение отложить Noble Partner было принято из-за ложных обвинений, выдвинутых грузинским правительством в адрес США и других западных стран, в нажиме на Грузию с целью открытия второго фронта против России для снижения давления на Украину, а также в участии в двух попытках переворота против правящей партии», — говорится в заявлении ведомства.
С учетом вышеизложенных фактов, как указал Пентагон, совместные военные учения кажутся несвоевременными. При этом в Минобороны подчеркнули, что решение не было принято легкомысленно, и США придают большое значение военному сотрудничеству с партнерами. «США будут продолжать сотрудничать с Силами обороны Грузии, стремясь укрепить ее способность защищать свой суверенитет и поддерживать территориальную целостность», — заключили в Минобороны.
Минобороны Грузии, комментируя решение американской стороны, заявило, что также не отказывается от сотрудничества с США. В частности, Грузия продолжит готовиться к проведению совместных с США учений Agile Spirit, запланированных на 2025 год.
Следом на решение США отменить учения отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она заявила, что грузинское правительство поставило под угрозу европейский путь страны, приняв «российский закон» об иноагентах. «В результате оскорблений американских партнеров и обвинений в их адрес уже ставят под угрозу наше стратегическое партнерство, на котором основано усиление наших сил обороны и сближение со стандартами НАТО», — написала госпожа Зурабишвили в Facebook (принадлежит запрещенной в РФ корпорации Meta).
О намерении пересмотреть отношения с Тбилиси Вашингтон объявил во время рассмотрения грузинским парламентом закона об иностранных агентах. Власти США считают, что он был сформулирован «в кремлевском стиле» и противоречит демократическим ценностям.
В окончательном чтении законопроект «О прозрачности внешнего влияния» был одобрен парламентом Грузии 14 мая несмотря на многотысячные протесты и вето Саломе Зурабишвили. Вслед за этим США ввели визовые ограничения в отношении ряда членов грузинского парламента и чиновников, причастных к принятию закона.