Украинские войска обстреляли центр Горловки с беспилотника

«Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 20.40 — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, ВСУ в 20.50 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.