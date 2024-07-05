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Украинские войска обстреляли центр Горловки с беспилотника

ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Украинские войска атаковали центр Горловки при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Источник: © РИА Новости

«Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 20.40 — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, ВСУ в 20.50 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.

Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.