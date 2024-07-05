Экс-депутата Госдумы Пономарева* объявили в международный розыск

«Столичным СК завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Государственной Думы Ильи Пономарева*, обвиняемого в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации… Пономарев объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что, по данным следствия, в 2022 году фигурант, находясь на территории Украины, принял участие в трансляции на канале одного из видеохостингов, а также дал интервью, в ходе которого публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные о действиях ВС России на территории Украины. Более того, обвиняемый высказывал утверждения об оправдании терроризма на территории России.
«Следствием получены неопровержимые доказательства, изобличающие Пономарева* в инкриминируемых ему преступных деяниях. Уголовное дело передано для направления в суд», — заключили в ведомстве.
Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом — на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ. В сентябре прошлого года на Пономарева* завели новое дело за «осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности».
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.