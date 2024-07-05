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Военкома Преображенского района Москвы арестовали за крупную взятку

Сергея Тригилева отправил под стражу на два месяца.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу военного комиссара Преображенского района столицы Сергея Тригилева по делу о взятке в крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении военного комиссара военного комиссариата (объединенного) Преображенского района ВАО Москвы Тригилева Сергея Анатольевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. “а, в” ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительного сговору), на срок два месяца», — сообщили в суде.