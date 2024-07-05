Военкома Преображенского района Москвы арестовали за крупную взятку

«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении военного комиссара военного комиссариата (объединенного) Преображенского района ВАО Москвы Тригилева Сергея Анатольевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. “а, в” ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительного сговору), на срок два месяца», — сообщили в суде.