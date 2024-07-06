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Три района Краснодарского края атаковали дроны ВСУ

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Ейский, Ленинградский и Павловский районы в Краснодарском крае подверглись атаке БПЛА, пострадавших нет, повреждены топливные резервуары, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В ночь с 5 на 6 июля гражданские объекты в нескольких муниципалитетах Краснодарского края подверглись атаке киевского режима — Ейский, Ленинградский и Павловский районы. В Ейске средствами ПВО сбиты вражеские БПЛА. Зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков аппаратов. Также атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива. В станице Ленинградской в результате атаки БПЛА — загорание резервуара с топливом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работают оперативные и специальные службы, ликвидируют возгорания.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — добавляется в сообщении.