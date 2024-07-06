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Выходные на Южном Урале будут жаркими

В субботу, 6 июля, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +31° 6 м/с 66% 754 мм рт. ст. +31°
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Температура воздуха днем составит от +26 до +31 градуса. Ветер северный, северо-восточный 3−8 метров в секунду.

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +26 до +28 градусов. Ветер северной четверти 3−8 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 6 июля, у Агриппины, Александра, Алексия, Антония, Артемия, Германа, Иосифа, Митрофана, Петра и Феодора.

Между прочим, 6 июля 2024 года отмечают день Аграфены Купальницы. Согласно народным приметам, сегодня нельзя брать в долг и давать кому-то взаймы. Дело в том, что из-за этого проблемы с финансами будут присутствовать в вашей жизни минимум до конца текущего года.