Выходные на Южном Урале будут жаркими

Температура воздуха днем составит от +26 до +31 градуса. Ветер северный, северо-восточный 3−8 метров в секунду.
В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +26 до +28 градусов. Ветер северной четверти 3−8 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 6 июля, у Агриппины, Александра, Алексия, Антония, Артемия, Германа, Иосифа, Митрофана, Петра и Феодора.
Между прочим, 6 июля 2024 года отмечают день Аграфены Купальницы. Согласно народным приметам, сегодня нельзя брать в долг и давать кому-то взаймы. Дело в том, что из-за этого проблемы с финансами будут присутствовать в вашей жизни минимум до конца текущего года.