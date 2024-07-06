Выходные на Южном Урале будут жаркими

Между прочим, 6 июля 2024 года отмечают день Аграфены Купальницы. Согласно народным приметам, сегодня нельзя брать в долг и давать кому-то взаймы. Дело в том, что из-за этого проблемы с финансами будут присутствовать в вашей жизни минимум до конца текущего года.