Внедорожник с 14 пассажирами перевернулся в Бурятии, водитель погиб на месте

Трагедия произошла в Еравнинском районе Бурятии днем 5 июля. В селе Исинга автомобиль «УАЗ Патриот» вылетел с дороги, перевернулся и задел электроопору. В этот момент внутри находились 15 человек. В том числе 7 детей. Компания возвращалась с отдыха на берегу. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, что и привело к ДТП. Мужчина погиб на месте. Пассажиры находятся в больнице. Об этом сообщают в пресс-службе.