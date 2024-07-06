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Внедорожник с 14 пассажирами перевернулся в Бурятии, водитель погиб на месте

Прокуратура проводит проверку после страшного ДТП в Еравнинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия произошла в Еравнинском районе Бурятии днем 5 июля. В селе Исинга автомобиль «УАЗ Патриот» вылетел с дороги, перевернулся и задел электроопору. В этот момент внутри находились 15 человек. В том числе 7 детей. Компания возвращалась с отдыха на берегу. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, что и привело к ДТП. Мужчина погиб на месте. Пассажиры находятся в больнице. Об этом сообщают в пресс-службе.

— Прокуратура Еравнинского района контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной органами полиции по факту автоаварии, — отмечают в ведомстве. — Надзорным органом будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, законности правового решения, принятого по результатам проверочных мероприятий.

Напомним, в Бурятии самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку и перевернулся. В сети появилось фото с места произошедшего.