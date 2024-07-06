В Башкирии сильные дожди наполнили водохранилища

В конце июня — начале июля в связи в некоторых местах республики отмечался летний паводок, вызванный обильными осадками на территории Башкортостана и Челябинской области.
Сильные дожди прошли в Зауралье, что привело к резкому подъёму уровня рек Белая, Инзер, Сим, Ай, Юрюзань.
Это привело к резкому притоку к крупным водохранилищам республики. Например, на Павловском водохранилище 4 июля среднесуточный приток составил 1086 куб м/сек, а максимальный — более 1200 куб м/сек, при этом сбрасывалось более 1200 куб м/сек.
С 1 по 5 июля в Уфе также росли уровни рек — Уфимка поднялась на 2 метра, Белая — на 2,5 метра.
По данным отдела водных ресурсов по РБ Камского бассейнового водного управления, совместные сбросные расходы с Юмагузинского и Нугушского гидроузлов составляли до 806 куб м/сек.
С учетом времени добегания уровень реки Белой в Стерлитамаке поднялся на 1,5 метра.
«С 4 июля приток к Юмагузинскому водохранилищу начал снижаться. На Тирлянском водохранилище в Белорецком районе притоки продолжаются расти, гидроузел работает на максимальный приём вод. Ситуация под круглосуточным наблюдением. Работа всех гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской собственности находится на контроле наших специалистов», — сообщил министр экологии Башкирии Нияз Фазылов.