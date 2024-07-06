В Башкирии сильные дожди наполнили водохранилища

Это привело к резкому притоку к крупным водохранилищам республики. Например, на Павловском водохранилище 4 июля среднесуточный приток составил 1086 куб м/сек, а максимальный — более 1200 куб м/сек, при этом сбрасывалось более 1200 куб м/сек.