Водитель в Башкирии потерял сознание из-за жары и въехал в стелу

Момент происшествия, записанный на видеорегистратор, появился в соцсетях.
Предположительно, 44-летний мужчина потерял сознание из-за жары. Он ехал со стороны местного пляжа по Индустриальному шоссе. Очевидцы вызвали скорую помощь и спасателей.
Водителю за рулем «Лады Весты» в Башкирии стало плохо во время движения, и он врезался в стелу на въезде в Сибай.
Момент происшествия, записанный на видеорегистратор, появился в соцсетях.
Предположительно, 44-летний мужчина потерял сознание из-за жары. Он ехал со стороны местного пляжа по Индустриальному шоссе. Очевидцы вызвали скорую помощь и спасателей.