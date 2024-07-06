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Водитель в Башкирии потерял сознание из-за жары и въехал в стелу

Водителю за рулем «Лады Весты» в Башкирии стало плохо во время движения, и он врезался в стелу на въезде в Сибай.

Момент происшествия, записанный на видеорегистратор, появился в соцсетях.

Предположительно, 44-летний мужчина потерял сознание из-за жары. Он ехал со стороны местного пляжа по Индустриальному шоссе. Очевидцы вызвали скорую помощь и спасателей.