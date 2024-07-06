На Южном Урале женщина лишилась 1,2 млн при «замене» полиса ОМС

Потерпевшая рассказала, что на ее мобильный телефон поступил звонок от незнакомого мужчины, который уверял, что ее полис обязательного медицинского страхования необходимо заменить. Для дистанционной замены полиса, звонивший попросил назвать коды из сообщений, пришедших на телефон потерпевшей.



После того, как женщина сообщила коды, мошенники связались с ней еще раз, вынудив перезвонить по номеру телефона, который они отправили ей в сообщениях. В телефонном разговоре аферисты сообщали, что мошенники оформили от ее имени несколько кредитов и пригрозили обвинением в госизмене, если она не согласится сотрудничать со следствием.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.