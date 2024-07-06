Кастрюльный бумеранг: семейная ссора закончилась кухонной битвой в Хабаровском крае

В Хабаровском крае суд рассмотрел дело о нападении мужчины на свою сожительницу. Женщина получила тяжелые травмы. Подсудимого обвинили по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». В этом случае оружием стала металлическая кастрюля. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Скандал в одном из дачных домов Комсомольска закончился судебным разбирательством. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сожительницей. В гневе женщина кинула в него кастрюлю. Возмущенный ее поступком, он поднял ее и швырнул обратно. Кастрюля угодила прямо в голову супруге.
«В результате удара женщина получила серьезные телесные повреждения различной степени тяжести, включая открытую черепно-мозговую травму, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.
Во время судебного разбирательства подсудимый отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ. Тем не менее, он полностью признал свою вину в совершенном преступлении и искренне раскаялся. Кроме того, он возместил ущерб, причиненный в результате преступления, и принес свои извинения.
Подсудимый избежал реального тюремного заключения. Суд приговорил его к лишению свободы условно с испытательным сроком, при этом ему были назначены определенные обязанности, которые должны способствовать его исправлению. Приговор вступил в законную силу.