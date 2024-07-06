Кастрюльный бумеранг: семейная ссора закончилась кухонной битвой в Хабаровском крае

Во время судебного разбирательства подсудимый отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ. Тем не менее, он полностью признал свою вину в совершенном преступлении и искренне раскаялся. Кроме того, он возместил ущерб, причиненный в результате преступления, и принес свои извинения.