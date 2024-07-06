В Новосибирске продолжаются поиски пропавшего 47-летнего мужчины

Напомним, что 47-летний новосибирец пропал 29 июня — ушел в неизвестном направлении, но домой так и не вернулся. С того дня о местонахождении мужчины ничего не известно. На связь он не выходит.
Приметы пропавшего сибиряка: рост 176 сантиметров, плотное телосложение, волосы темно-русые.
В день исчезновения мужчина был одет в серо-голубую футболку, шорты цвета хаки и черные домашние тапочки.
Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Балашова, волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» просят сообщить об этом по номерам телефонов:
Ранее «Прецедент» сообщал, что 63-летний мужчина с усами и татуировкой пропал в Новосибирске.
Егор САФРОНОВ.