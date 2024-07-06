«Мужа на час» в Башкирии приговорили к пожизненному сроку за убийство клиенток

В сентябре прошлого года 66-летняя пенсионерка пригласила домой мужчину. Она и раньше пользовалась его услугами и оставалась довольна, но на этот раз все пошло не так. Мастер пришел на вызов пьяным и агрессивно среагировал на замечание пожилой дамы по поводу ремонта. Горе-специалист повалил хозяйку квартиры на пол и стал душить.