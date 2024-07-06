«Мужа на час» в Башкирии приговорили к пожизненному сроку за убийство клиенток

Он подрабатывал мастером в службе «Муж на час» и приехал на вызов к знакомой пожилой женщине, чтобы починить бытовую технику.
В сентябре прошлого года 66-летняя пенсионерка пригласила домой мужчину. Она и раньше пользовалась его услугами и оставалась довольна, но на этот раз все пошло не так. Мастер пришел на вызов пьяным и агрессивно среагировал на замечание пожилой дамы по поводу ремонта. Горе-специалист повалил хозяйку квартиры на пол и стал душить.
В этот момент в квартире находилась ее 63-летняя сестра. Она прибежала из соседней комнаты, услышав крики. Не желая оставлять свидетеля, душегуб набросился на нее с ножом и нанес множественные ножевые ранения. После этого мужчина завернул тела убитых в одежду и накрыл одеялом. Квартиру закрыл на замок изнутри, а сам скрылся с места преступления через окно на первом этаже.
Первой тревогу забила дочь хозяйки квартиры. Она сообщила в правоохранительные органы, что ее мать долго не выходит на связь. При этом из квартиры, где она должна была находиться, доносился неприятный запах. Экстренные службы вскрыли дверь и обнаружили два тела с признаками насильственной смерти.
Преступника нашли по отпечаткам пальцев в квартире. Ранее мужчина уже был судим за убийство.
— Суд республики с учетом особо опасного рецидива преступлений приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, а также взыскал в пользу каждой потерпевшей стороны по одному млн рублей, — прокомментировали в следкоме РБ. — Приговор в законную силу не вступил.